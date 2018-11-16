В Москве мужчина подарил букет девушке после ограбления цветочного магазина

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Вооруженный ножом мужчина ограбил цветочный магазин в московском районе Новокосино, злоумышленник забрал деньги и букет цветов, который подарил проходящий мимо девушке, сообщается на сайте столичного ГУМВД.

Установлено, что неизвестный мужчина зашел в цветочный павильон и выбрал букет. Когда продавец принесла цветы на прилавок, мужчина вытащил из кармана предмет, похожий на нож. Злоумышленник, угрожая расправой, потребовал отдать ему деньги из кассы и букет. Получив желаемое, мужчина вышел из магазина и подарил цветы проходившей мимо девушке, после чего скрылся.

"Следствием ОМВД России по району Новокосино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Разбой", — говорится в сообщении.

Подозреваемым оказался 32-летний приезжий, он задержан и помещен под стражу.