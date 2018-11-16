В Москве госпитализировали девушку, упавшую при выходе из вагона метро

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Девушка оступилась и упала при выходе из вагона поезда московского метро, попав ногой между краем платформы и вагоном на станции "Ленинский проспект" Калужско-Рижской линии столичной подземки, сообщил журналистам пресс-секретарь УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Около 8.45 на станции метро "Ленинский проспект" Калужско-Рижской линии московского метрополитена произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 21-летняя москвичка, выходя из вагона, по собственной неосторожности и невнимательности, вследствие головокружения и потери ориентации упала на платформу, попав ногой между вагоном и краем платформы", — сказал Мышляев.

Он добавил, что пассажиры помогли девушке подняться. Полицейские вызвали скорую помощь и доставили пострадавшую в комнату полиции. В результате инцидента у москвички произошел перелом шейки бедра. Она была госпитализирована.

Очевидцы и свидетели произошедшего рассказали, что девушку никто не толкал. Данный инцидент не повлиял на движение поездов Калужско-Рижской линии.