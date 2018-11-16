На северо-западе Москвы водитель на Volvo сбил насмерть ребенка и скрылся

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело в отношении водителя Volvo, который сбил 11-летнего мальчика на северо-западе Москвы и скрылся с места ДТП, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что водитель автомобиля Volvo на улице Барышиха в Москве, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, сбил 11-летнего мальчика на пешеходном регулируемом переходе. Ребенок от полученных травм умер на месте. Водитель скрылся.

"На территории СЗАО города Москвы был введен план "Перехват". В результате сотрудниками отдельного батальона ДПС УВД по СЗАО на Волоколамском шоссе был остановлен автомобиль под управлением 54-летнего жителя Московской области. Подозреваемый задержан", — сообщила официальный представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Подозреваемый помещен под домашний арест.