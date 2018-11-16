Под Волгоградом четыре человека погибли в ДТП

ВОЛГОГРАД, 16 ноя — РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП под Волгоградом, еще трое детей пострадали, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Светлана Смольянинова.

По данным полиции, ДТП произошло в пятницу в Дубовском районе Волгоградской области, на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград. Около 12 часов по местному времени автомобиль ВАЗ 2106 при обгоне столкнулся с "Камазом".

"В результате ДТП на месте от полученных травм скончались четыре пассажира автомашины "ВАЗ-2106": водитель, женщина-пассажир и двое 5-летних детей. В больницу с различными травмами доставлены еще трое несовершеннолетних детей и женщина — пассажиры легкового автомобиля",- сообщила РИА Новости Смольянинова.