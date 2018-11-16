На юго-западе Москвы в квартире нашли мумифицированное тело женщины

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту обнаружения мумифицированного тела пожилой женщины на юго-западе Москвы, сообщила журналистам старший помощник ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, женщина умерла, предположительно, не менее семи месяцев назад.

"Днем 15 ноября 2018 года в квартире одного из жилых домов по улице Генерала Тюленева было обнаружено мумифицированное тело пожилой женщины 1939 года рождения. По данному факту ГСУ СК России по Москве организовано проведение доследственной проверки", — сказала Иванова.

Она уточнила, что в ходе осмотра места происшествия видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. Следователи выясняют обстоятельства смерти.