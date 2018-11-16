ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

В Перми оштрафовали заменившего слово "счастье" на "смерть" в арт-объекте

137715
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПрохожие на набережной реки Кама в Перми. Архивное фотоПрохожие на набережной реки Кама в Перми. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк

ПЕРМЬ, 16 ноя — РИА Новости. Мировой судья судебного участка №1 Ленинского района Перми оштрафовал уличного художника Алексея Илькаева на 15 тысяч рублей, который признался в том, что заменил слово "счастье" на "смерть" в известном арт-объекте "Счастье не за горами", сообщил РИА Новости адвокат Сергей Калкатин.

Арт-объект “Middle Way” румынского скульптора Богдана Раци на бульваре Тараса Шевченко в Киеве, Украина
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
В Киеве на месте памятника Ленину появилась большая синяя рука

В октябре на набережной Камы в Перми неизвестными были демонтированы буквы первого слова в популярном арт-объекте "Счастье не за горами". Взамен слову "счастье" было установлено слово "смерть", в связи с чем надпись изменилась на "Смерть не за горами". По данному факту отделом дознания ОП №6 (дислокация Ленинский район) управления МВД России по городу Перми было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ ("Вандализм").

По данным полиции, в результате противоправных действий администрации Перми был нанесен ущерб в размере 45 тысяч рублей. Спустя несколько дней после происшествия в содеянном признался уличный художник Алексей Илькаев, известный под псевдонимом Sad Face. Органам правопорядка он объяснил свой поступок желанием обратить внимание общества на скоротечность жизни.

По данным адвоката Калкатина, представляющего интересы Илькаева в суде, художник полностью возместил заявленный ущерб, поэтому 2 ноября полиция вынесла постановление о прекращении уголовного дела, а 6 ноября прокуратура его утвердила.

"Сегодня состоялось судебное заседание, и суд подтвердил, что постановление о прекращении законно, поэтому суд прекратил уголовное дело и назначил моему подзащитному судебный штраф в размере 15 тысяч рублей", — рассказала агентству Калкатин.

Сердце, которое установлено в Омске у здания железнодорожного техникума
© Фото : Пресс-служба УМВД России по городу Омску
Пьяный омич украл металлическое "сердце" железнодорожного техникума

По данным адвоката, представители гособвинения в судебном процессе просили оштрафовать Илькаева на 20 тысяч рублей.

"Мой подзащитный не привлечен к уголовной ответственности. В целом, мы удовлетворены судебным решением, поэтому жалобу подавать не планируем", — заключил Калкатин.

Ранее Калкатин объяснил РИА Новости действия Илькаева. По его словам, в прошлом году Алексей катался на квадроцикле в Ленинградской области и попал в аварию, в результате которой он чуть не погиб. Адвокат отметил, что Илькаеву сделали серьезную операцию, он был на "волосок от смерти", поэтому "он хотел своим поступком нам сказать, что жизнь надо беречь, ею нужно дорожить, поскольку смерть действительно где-то рядом". Калкатин добавил, что "он, как художник, это показал".

На данный момент арт-объект "Счастье не за горами" полностью демонтирован. Его восстановлением и капитальным ремонтом занимается МАУ "Городской центр охраны памятников". В ближайшее время планируется вернуть достопримечательность на место. В отсутствии арт-объекта на набережной были установлены камеры видеонаблюдения.

Комментировать
Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
fuf162
Во всяком случае на этот «счастливый» плагиат модернистов-галеристов смотреть не противно. Не за свои деньги, правда, ставили...
11:49
16.11.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена