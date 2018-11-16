ПЕРМЬ, 16 ноя — РИА Новости. Мировой судья судебного участка №1 Ленинского района Перми оштрафовал уличного художника Алексея Илькаева на 15 тысяч рублей, который признался в том, что заменил слово "счастье" на "смерть" в известном арт-объекте "Счастье не за горами", сообщил РИА Новости адвокат Сергей Калкатин.

В октябре на набережной Камы в Перми неизвестными были демонтированы буквы первого слова в популярном арт-объекте "Счастье не за горами". Взамен слову "счастье" было установлено слово "смерть", в связи с чем надпись изменилась на "Смерть не за горами". По данному факту отделом дознания ОП №6 (дислокация Ленинский район) управления МВД России по городу Перми было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ ("Вандализм").

В ночь с 10 на 11 октября неизвестные (предположительно, Sad Face) испортили самый известный арт-объект Перми. "Счастье" превратилось в "Смерть не за горами".



К слову, изменённый арт-объект уже убирают.

Фото: Иван Козлов pic.twitter.com/2lyHSYTGTn — Пермь Активная (@Permactive) 11 октября 2018 г.

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По данным полиции, в результате противоправных действий администрации Перми был нанесен ущерб в размере 45 тысяч рублей. Спустя несколько дней после происшествия в содеянном признался уличный художник Алексей Илькаев, известный под псевдонимом Sad Face. Органам правопорядка он объяснил свой поступок желанием обратить внимание общества на скоротечность жизни.

По данным адвоката Калкатина, представляющего интересы Илькаева в суде, художник полностью возместил заявленный ущерб, поэтому 2 ноября полиция вынесла постановление о прекращении уголовного дела, а 6 ноября прокуратура его утвердила.

"Сегодня состоялось судебное заседание, и суд подтвердил, что постановление о прекращении законно, поэтому суд прекратил уголовное дело и назначил моему подзащитному судебный штраф в размере 15 тысяч рублей", — рассказала агентству Калкатин.

По данным адвоката, представители гособвинения в судебном процессе просили оштрафовать Илькаева на 20 тысяч рублей.

"Мой подзащитный не привлечен к уголовной ответственности. В целом, мы удовлетворены судебным решением, поэтому жалобу подавать не планируем", — заключил Калкатин.

Ранее Калкатин объяснил РИА Новости действия Илькаева. По его словам, в прошлом году Алексей катался на квадроцикле в Ленинградской области и попал в аварию, в результате которой он чуть не погиб. Адвокат отметил, что Илькаеву сделали серьезную операцию, он был на "волосок от смерти", поэтому "он хотел своим поступком нам сказать, что жизнь надо беречь, ею нужно дорожить, поскольку смерть действительно где-то рядом". Калкатин добавил, что "он, как художник, это показал".

На данный момент арт-объект "Счастье не за горами" полностью демонтирован. Его восстановлением и капитальным ремонтом занимается МАУ "Городской центр охраны памятников". В ближайшее время планируется вернуть достопримечательность на место. В отсутствии арт-объекта на набережной были установлены камеры видеонаблюдения.