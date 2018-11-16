ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Сысертский районный суд Свердловской области приговорил к 15 годам колонии местного жителя Руслана Гинятулина, который из-за конфликта насмерть сбил подростка, сообщает в пятницу региональная прокуратура.

По данным ведомства, в марте 2018 года на улице в городе Арамиль между мужчиной и незнакомыми ему школьниками 15 и 14 лет произошел словесный конфликт, после которого у Гинятулина "возникли личные неприязненные отношения к подросткам, а также возник умысел, направленный на причинение им смерти".

Вскоре на дороге Арамиль – деревня Андреевка мужчина увидел идущих по правой обочине подростков и, находясь на пассажирском сидении, выхватил у супруги руль и на скорости не менее 70 километров в час направил автомобиль в сторону детей. Один из подростков успел отпрыгнуть и избежать травм, другой от тяжких телесных повреждений скончался в больнице, добавили в прокуратуре.

"Суд назначил Руслану Гинятулину наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1,5 года. Кроме того, в пользу матери скончавшегося подростка с подсудимого взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей", – говорится в сообщении.