В московской квартире, где прогремел взрыв, могли производить наркотики

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Хлопок в многоэтажном жилом доме на юго-западе Москвы мог произойти во время изготовления наркотиков, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Экстренные службы Москвы в четверг сообщили, что три человека пострадали в результате взрыва неустановленного вещества в квартире 14-этажного жилого дома на Нагорной улице. Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС и в "Мосгазе", информация о взрыве бытового газа не подтвердилась. По одной из версий, инцидент произошёл из-за манипуляций со взрывоопасной жидкостью.

"Мужчина изготавливал в квартире наркотики, при смешивании компонентов произошёл хлопок газовоздушной смеси", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.