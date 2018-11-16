В Москве один человек погиб в ДТП с такси и Maybach

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Люксовый автомобиль Maybach и такси столкнулись в пятницу утром возле торгово-развлекательного центра "Времена года" на западе Москвы, в "корейце" погиб один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"В 06.50 на Кутузовском проспекте напротив ТРК "Времена года" столкнулись автомобили Maybach и такси Hyundai Solaris", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в такси погиб водитель. Обстоятельства ДТП выясняются.

Цена Maybach представительского класса в автосалонах составляет от 8,7 миллиона до 15 миллионов рублей.