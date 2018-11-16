В Крыму прошли обыски в домах участников ячейки "Свидетелей Иеговы"*

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Обыски в домах участников ячейки запрещенной в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы"* прошли в Крыму, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах.

Спецоперация проводилась в городе Джанкой на севере Крыма.

"Прошли обыски в домах, где проживают участники ячейки запрещенной организации "Свидетели Иеговы"*. Несколько человек вызваны на допрос", — сказал собеседник агентства.

По его словам, не исключено, что участники ячейки имели тесные связи с украинскими спецслужбами.

Решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года деятельность организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в ее структуру местных религиозных организаций прекращена. В своем решении Верховный суд отразил, что имущество организации подлежит обращению в собственность РФ. Минюст России включил "Свидетелей Иеговы"* в перечень организаций, ликвидированных за экстремизм.

* Запрещенная в России экстремистская организация

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>