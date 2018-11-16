На Ямале жена убила мужа из-за некачественного ремонта

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 ноя — РИА Новости. Жительница города Лабытнанги (ЯНАО) предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужа из-за того, что ей не понравился проведенный супругом ремонт, сообщает в пятницу прокуратура региона.

Бытовой конфликт в семейной паре произошел в сентябре, когда супруги распивали алкоголь, уточняет надзорное ведомство. Ссора возникла из-за некачественного ремонта, который провел мужчина.

"По этой причине обвиняемая, используя в качестве оружия хозяйственный нож, нанесла им один удар в область грудной клетки потерпевшего. Осознав случившееся, обвиняемая вызвала бригаду скорой медицинской помощи, которая в свою очередь уведомила сотрудников полиции", — рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что когда на место прибыли правоохранители, женщина оскорбила одного из них. Тем не менее, на допросе она не отрицала вину в этих преступлениях.

"После изучения уголовного дела прокурором… утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщили в надзорном ведомстве, добавив, что женщине может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.