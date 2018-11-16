Глава ОНК Приамурья, назвавшая Цеповяза меценатом, сложила полномочия

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 ноя — РИА Новости. Председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области Наталья Охотникова, назвавшая Вячеслава Цеповяза "меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером", сложила полномочия. Об этом РИА Новости сообщил заместитель председателя региональной ОНК Андрей Зенков.

"Она вынуждена это сделать, это добровольно-принудительно, так скажем. Все члены комиссии складывают с себя полномочия вместе с ней, в Амурской области пока не будет комиссии наблюдательной", — добавил он.

Зенков также сказал, что в отношении Охотниковой "началась какая-то непонятная травля, очевидная желтизна".

Ранее мнение о том, что глава амурской ОНК должна уйти, высказала председатель комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Каннабих.

Общественный резонанс вызвал пост Охотниковой в Instagram, где она утверждала, что от действий Цеповяза "никто не пострадал, жертв нет". Позже публикация исчезла.

Скандал с деликатесами

Цеповяз отбывает наказание в Амурской области. Ранее в СМИ появились фотографии, на которых заключенный позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него продукты явно не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра.

Дело банды Цапка

После публикации снимков СК организовал проверку, которая выявила грубые нарушения закона: сотрудники колонии создали для Цеповяза особые условия содержания. Против них возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек осенью 2010 года. Дело этой банды считается одним из самых громких в современной истории России.

Самого Цапка приговорили к пожизненному заключению, он скончался от болезни в июле 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.

Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы.