Пьяного пассажира сняли с борта самолета в аэропорту Сочи

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции сняли пьяного пассажира с борта самолета, прилетевшего из Москвы в Сочи, за нарушение общественного порядка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, в дежурную часть аэропорта Сочи поступила информация о пьяном 54-летнем пассажире на борту летящего из Москвы самолета. Мужчина нарушал общественный порядок, не реагировал на замечания, нецензурно выражался.

"По прибытии самолета полицейские доставили мужчину в дежурную часть, а затем он был направлен на медицинское освидетельствование, результаты которого показали, что нарушитель находится в состоянии алкогольного опьянения", — сказала она.

В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по статьям "Мелкое хулиганство", "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте".