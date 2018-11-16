Следователи проверят информацию об избиении школьника в лицее Барнаула

БАРНАУЛ, 16 ноя – РИА Новости. Следователи Алтайского края проверят информацию об избиении школьника в лицее Барнаула и намерены проработать данный вопрос с социальными органами, сообщил РИА Новости представитель СК РФ региона.

"В ближайшее время будут подготовлены письма в региональное министерство образования и науки и уполномоченному по правам ребенка в Алтайском крае. О принятии мер реагирования будет сообщено позже", — сказали в ведомстве.

Ранее мать ребенка написала на странице в Facebook, что над ее сыном систематически издеваются ученики его лицея. Женщина сообщила, что на ее просьбу разобраться в ситуации администрация лицея не откликнулась, заявив, что ее сын слишком болезненно реагирует на "безобидные тычки и пинки".

Детский омбудсмен РФ Ольга Кузнецова рассказала РИА Новости, что уже связалась с региональным уполномоченным, который провёл переговоры с мамой ребёнка и составил с ней план урегулирования проблемы. По словам Кузнецовой, проверка будет проводиться, в том числе, в отношении должностных лиц, которые не "осуществили необходимого надзора и не предприняли необходимых действий" для обеспечения прав несовершеннолетнего.