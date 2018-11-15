Источник сообщил о госпитализации одной пострадавшей от взрыва в Москве

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Одна из трех пострадавших от взрыва в жилом многоэтажном доме на юго-западе Москвы госпитализирована с ожогами, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Экстренные службы Москвы в четверг сообщили, что три человека пострадали в результате взрыва неустановленного вещества в квартире 14-этажного жилого дома на Нагорной улице. Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС и в "Мосгазе", информация о взрыве бытового газа не подтвердилась. Позже источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что взрыв произошел из-за манипуляций со взрывоопасной жидкостью.

"Одна женщина госпитализирована с ожогами, мужчина получил ссадины, ушибы и ожоги слабее, их соседка получила повреждения ног, они пока госпитализации не подлежат", — пояснил источник.