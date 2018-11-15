ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Суд в Челябинске назначил разные сроки лишения свободы – от 3 до 8 лет – четверым бывшим сотрудникам колонии №2, избившим осужденного и оставившим его в штрафном изоляторе, отчего тот впоследствии скончался, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, 21 декабря 2015 года двое сотрудников колонии №2 в штрафном изоляторе зафиксировали заключенного в положении, угрожающем жизни, в котором он не мог двигаться. Из-за длительного нахождения в данном положении заключенный скончался. Кроме того, в этот же день двое других сотрудников избили заключенного.

Следствие поясняет, что один из обвиняемых в период следствия покончил жизнь самоубийством в следственном изоляторе.

Ранее адвокат Алексей Лепехин сообщал, что на осужденного были надеты наручники, его били руками и ногами, а также палкой, в том числе по голове. Следователи установили, что оперуполномоченные нашли шарф и изготовили петлю, которую накинули на шею осужденного и привязали конец шарфа к металлической решетке окна, после чего покинули помещение.

"Приговором суда четверым обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, 7 лет, 3 года и 3 года 8 месяцев соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Они признаны виновными, в соответствии со степенью участия, в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а, б, в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), уточняется в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела следователем СК внесено представление начальнику ГУФСИН России по области об устранении причин, способствовавших совершению преступления.