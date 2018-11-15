В Комсомольске-на-Амуре родители поддержали учительницу, избившую ученика

ХАБАРОВСК, 15 ноя — РИА Новости. Открытое письмо родителей в поддержку педагога школы №37 Комсомольска-на-Амуре Татьяны Лесковой, которую отстранили от работы после видео с избиением ученика, подписали около 300 человек, сообщил РИА Новости представитель родительского комитета школы.

Ранее ряд СМИ опубликовал видео, на котором, как утверждается, учитель школы №37 в Комсомольске-на-Амуре бьет мальчика в школьном коридоре за то, что он мешал вести урок. СУСК возбудил уголовное дело по статьям "истязание" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Учитель с 24-летним стажем временно отстранена от работы. Проверки проводят прокуратура и министерство образования.

"Мы, нижеподписавшиеся родители и законные представители учеников 6 А класса средней школы №37 хотим обратиться со словами поддержки в пользу учителя начальных классов МОУ СОШ №37 Лесковой Татьяны Юрьевны.

Татьяна Юрьевна была классным руководителем наших детей в период с 2013 по 2016 годы, с 1 по 4 класс. Обстоятельства случившегося конфликта нам неизвестны, но мы хотим предостеречь ответственных лиц, которые будут решать судьбу Лесковой Т.Ю. от "скорой расправы" и шаблонных суждений", — говорится в письме, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

Как сообщил агентству представитель родительского комитета, родители договорились собраться вечером, чтобы подписать письмо.

"Встречу назначили у магазина в нашем районе, но когда приехали туда, оказалось, что много людей пришли. Все откуда-то узнали, что мы собираемся и пришли подписать в поддержку. Подписей 290", — рассказал представитель комитета.

Он отметил, что кроме того, отдельное письмо написали работники детского сада №83 Комсомольска-на-Амуре, который много лет сотрудничал с Лесковой.

Его текст также есть в распоряжении РИА Новости.

В письме сообщается, что Татьяна Юрьевна проявила себя как грамотный профессионал, владеющий методами и приемами работы с младшими школьниками.

"Педагогический коллектив МДОУ №83 не поддерживает ситуацию, которая освещена в видеоролике, размещенном в интернете. Поведение Татьяны Юрьевны в данном видеоматериале не характерно для этого учителя. Считаем, что только нестандартная жизненная ситуация могла вызвать подобные педагогические действия с ее стороны", — говорится в письме.