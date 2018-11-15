Мосгорсуд утвердил заочный приговор экс-депутату Госдумы за хищение

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор находящемуся в международном розыске бывшему депутату Госдумы Ашоту Егиазаряну, заочно осужденному к семи годам колонии общего режима и штрафу в 700 тысяч рублей за мошенничество, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По версии российских следственных органов, депутат Госдумы трех созывов вместе с тремя соучастниками обманным путем завладел 20% акций ЗАО "Центурион Альянс" на общую сумму около 1,57 миллиарда рублей.

Все защитники заочно осужденных просили приговор Замоскворецкого суда Москвы отменить и вынести оправдательный.

"Суд в приговоре четко указывает, что Егиазарян обвиняется в том, что обесценил акции компании, но при этом вменяет ему 159-ю статью (мошенничество)… Очевидно, что деяние неверно квалифицированно, потому что отсутствует такой признак объективной стороны хищения, как изъятие и обращение в свою пользу. Акции "Центурион Альянс" не принадлежат Егиазаряну, либо подконтрольным ему лицам, они как принадлежали потерпевшему, так и остались в его собственности", —сказал адвокат Артур Айрапетов.

Он также отметил, что указанные действия его подзащитного могут квалифицироваться лишь статьей 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Но и при этом, адвокат Егиазаряна Айрапетов считает приговор незаконным, вынесенным с нарушением права на защиту и прочее.

Егиазарян признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, суд назначил ему заочное наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штраф в 700 тысяч рублей. Его брату Артему Егиазаряну суд назначил пять лет колонии и штраф в 600 тысяч рублей. Другие фигуранты — Максим Клочин и Виталий Гогохия — были приговорены к четырем годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей.

С ноября 2010 года Егиазарян находится в федеральном, а с конца декабря — в международном розыске из-за заведенного на него в России уголовного дела о крупном мошенничестве. Минюст США в 2013 году отказал генпрокуратуре РФ в выдаче экс-депутата.

Госдума в марте 2011 года дала согласие на снятие с депутата неприкосновенности и на его арест. Сам Егиазарян утверждает, что стал жертвой "рейдерского захвата", инициаторами которого якобы выступили бизнесмены Сулейман Керимов и Аркадий Ротенберг, а также бывший мэр Москвы Юрий Лужков. По мнению депутата, причиной конфликта стало его участие в проекте по реконструкции гостиницы "Москва".

Позже следствие возбудило в отношении экс-депутата Госдумы новое уголовное дело о мошенничестве почти на 6 миллиардов рублей. По данным следствия, обвиняемые обманным путем вынудили Михаила Ананьева, управляющего контрольным пакетом акций ОАО "Инвест-Центр", организовать оформление 80 тысяч акций на указанных Егиазаряном лиц, в том числе на его супругу Наталью Цаголову и неформального шефа безопасности Егиазаряна Владимира Зайцева. Взамен акций ОАО "Инвест-Центр" Егиазарян обещал оформить на Ананьева равнозначный актив, а именно 50% акций ОАО "Каменный мост" и ОАО "Кремлин сайт", а также здание бизнес-центра "Даев плаза". Позже уголовные дела были объединены в одно.