Тело устроившего стрельбу в керченском колледже пока не захоронили

КЕРЧЬ, 15 ноя — РИА Новости. Тело Владислава Рослякова, устроившего стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже 17 октября, спустя почти месяц после трагедии не захоронено, следственные действия продолжаются, сообщил РИА Новости глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

"Тело не захоронено, так как следствие по делу продолжается", — сообщил Бороздин.

Глава администрации Керчи не смог уточнить, обращались ли за телом Рослякова его родственники.

Ранее Бороздин опроверг сообщения о том, что тело Рослякова будет захоронено в специальном секторе кладбища. По его словам, решение о месте захоронения примут родственники.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.