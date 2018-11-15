В Москве поэта Ивана Жданова ударили ножом

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российского поэта Ивана Жданова госпитализировали с ножевым ранением после ссоры с другим поэтом в квартире на северо-востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

"В среду утром Ивана Жданова 1948 года рождения госпитализировали из квартиры в Юрловском проезде с ножевым ранением в живот. Установлено, что у него произошла ссора с другим поэтом Виктором Кулэ, который признался, что при распитии алкогольных напитков у них со Ждановым произошел конфликт, в ходе которого Кулэ ранил оппонента", — сказал собеседник агентства.

Иван Жданов участвовал в неофициальной литературной жизни Москвы, начиная с 1975 года. Первая книга "Портрет" вышла в 1982 году и принесла Жданову всесоюзную славу и получила широкий резонанс в советской печати. Жданов — лауреат премии Андрея Белого и Новой Пушкинской премии в номинации "За совокупный творческий вклад в отечественную культуру" (2017).