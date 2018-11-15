Суд в Екатеринбурге арестовал водителя, сбившего трех пешеходов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца водителя внедорожника, который сбил на тротуаре трех пешеходов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
По данным городского ГИБДД, пострадали три человека: у 29-летней женщины диагностирован переломом позвоночника, двухлетний ребенок находится в состоянии комы, у 36-летнего мужчины — открытый перелом голени и закрытые переломы плеча и предплечья.
Как сообщили РИА Новости в городском управлении здравоохранения, все пострадавшие сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
В отношении водителя возбудили уголовное дело о покушении на убийство.