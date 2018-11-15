Суд в Екатеринбурге арестовал водителя, сбившего трех пешеходов

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на водителя внедорожника, который сбил трех пешеходов

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на водителя внедорожника, который сбил трех пешеходов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца водителя внедорожника, который сбил на тротуаре трех пешеходов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Как стало известно ранее, накануне автомобиль Honda CR-V на улице Фурманова выехал на тротуар, протаранил крыльцо магазина, оградительные элементы, сбил пешеходов и врезался в осветительный столб.

По данным городского ГИБДД, пострадали три человека: у 29-летней женщины диагностирован переломом позвоночника, двухлетний ребенок находится в состоянии комы, у 36-летнего мужчины — открытый перелом голени и закрытые переломы плеча и предплечья.

Как сообщили РИА Новости в городском управлении здравоохранения, все пострадавшие сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

В отношении водителя возбудили уголовное дело о покушении на убийство.