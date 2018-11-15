В Новосибирске юной супермодели сломали нос на уроке физкультуры

НОВОСИБИРСК, 15 ноя – РИА Новости. Семилетняя обладательница титула "Детская супермодель России" сломала нос на уроке физкультуры в школе в Новосибирске, полиция проверяет все обстоятельства инцидента.

"Сотрудники полиции сегодня начали проверку по данному факту. Сегодня они выезжали в школу, опрашивали учителей и очевидцев произошедшего. Родители девочки с заявлением в полицию не обращались", — сказал РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по Новосибирской области.

В главке МВД уточнили, что сообщение о полученном первоклассницей переломе носа поступило в полицию 14 ноября из больницы, куда ребенка доставили для обследования.

Мать обладательницы титула "Детская супермодель России" Ирина Турсукова сообщила сайту ngs.ru, что инцидент произошел в среду на уроке физкультуры, где ей в лицо попал мяч. По словам женщины, учитель начальных классов не смогла ей объяснить причину "синего носа" у девочки, пояснив, что класс был на уроке физкультуры. Рентген показал, что у девочки двусторонний перелом носа без смещения. В школе изданию сообщили о начатом педагогическом расследовании инцидента.

Семилетняя девочка завоевала звание "Детской супермодели России" в четыре года – в 2016 году. Она неоднократно появлялась на страницах различных журналов.