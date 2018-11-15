СЕРПУХОВ (Московская область), 15 ноя — РИА Новости. Серпуховской суд Подмосковья обязал Дмитрия Грачева выплатить 2 миллиона 35 тысяч рублей бывшей супруге, которой он из ревности отрубил кисти рук топором.

В четверг суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

"Суд обязал Грачева уплатить 2,035 миллиона рублей в качестве компенсации", — говорится в приговоре.

Потерпевшая Маргарита Грачева требовала компенсации в 8,2 миллиона рублей.

Грачев обвинялся в угрозе убийством, умышленном причинении вреда здоровью, а также двух эпизодах похищения, но признавал свою вину частично — лишь в причинении вреда здоровью. После приговора Грачев заявил о намерении его обжаловать.

Трагедия произошла около года назад. Сначала, 11 ноября 2017 года, Дмитрий Грачев, "испытывая неприязненные отношения на почве ревности" к своей жене Маргарите Грачевой, силой увез ее в лес, где угрожал убить, но в итоге отпустил, выяснило следствие.

Испуганная девушка обратилась в полицию, но участковый отказался возбуждать уголовное дело, сославшись на "отсутствие состава преступления". Через несколько дней после этого Грачев вновь увез жену в лес, отобрал у нее мобильный телефон и отрубил ей кисти рук топором, ударив не менее десяти раз, установило обвинение.

По словам старшего помощника руководителя подмосковного главка СК РФ Ольги Врадий, Грачев заранее готовился к преступлению: в первых числах декабря купил в строительном магазине пластиковые хомуты и топор, в аптеке — жгуты разных размеров и бинт с йодом. В марте СК сообщил, что против участкового, не нашедшего состава преступления в действиях Грачева, возбудили уголовное дело о халатности.