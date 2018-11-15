В Сибири школьница спаслась от насильника, напавшего на нее на улице

КРАСНОЯРСК, 15 ноя — РИА Новости. Десятилетняя школьница из Лесосибирска Красноярского края смогла отбиться от насильника, напавшего на нее, когда она вечером шла на тренировку по каратэ, сообщает СК РФ на своем канале в YouTube.

По информации СК, инцидент произошел вечером в среду. Девочка шла на занятие по каратэ, которое проходит в школе.

"Когда девочка шла мимо хоккейной площадки, на нее напал мужчина, повалил на землю, и, причинив ей множественные удары по лицу, требовал раздеться", — говорится в сообщении.

На размещенном видео девочка активно сопротивляется, а взрослый мужчина валит ее на снег.

"В этот момент мимо шла женщина, которая заступилась за ребенка. Злоумышленник отвлекся на нее, и в этот момент потерпевшая вырвалась и убежала. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", — сообщает СК РФ.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "б", части 4 статьи 132 УК РФ (покушение на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней).