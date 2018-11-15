В Калининграде умер ребенок из-за запрета врача давать дорогое лекарство

КАЛИНИНГРАД, 15 ноя — РИА Новости. В калининградском роддоме младенец умер из-за того, что исполняющая обязанности главврача запретила давать ему дорогое лекарство. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета Наталья Гацко.

По данным следствия, 6 ноября в одном из роддомов женщина родила мальчика. Для поддержания жизнедеятельности ему потребовался дорогостоящий препарат. Но исполняющая обязанности главврача велела персоналу сделать все, чтобы ребенок не выжил. Это она объяснила высокой стоимостью препарата и ухудшением показателей статистики по смертности новорожденных.

В тот же день младенец умер. Тогда и. о. главврача поручила подчиненным сделать в истории родов ложные записи о том, что смерть плода наступила в утробе матери, а ребенок родился мертвым.

Подозреваемую задержали, в ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения. По делу о превышении должностных полномочий ей грозит до четырех лет лишения свободы.

Следователи уже изъяли документацию и теперь намерены допросить свидетелей. Точную причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.