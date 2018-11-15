В Омске выясняют, почему женщина с ребенком выпала из автобуса

НОВОСИБИРСК, 15 ноя – РИА Новости. Следователи СК в Омске начали проверку после инцидента в общественном транспорте — женщина с годовалым ребенком выпала из открытой двери автобуса, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.

Омские следователи устанавливают причины и обстоятельства падения 28-летней женщины с годовалым сыном из салона пассажирского автобуса во время его движения.



По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям водителя и должностных лиц транспортной компании pic.twitter.com/77nEf5Sgg0 — Следственный комитет (@sledcom_rf) 15 ноября 2018 г.

​"Проводится доследственная проверка по сообщению, размещенному в средствах массовой информации, о том, что 13 ноября 28-летняя женщина вместе с годовалым сыном во время движения выпали из салона пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту № 72 в Омске", — говорится в сообщении.

На опубликованном управлением видеоролике видно, что из автобуса, который начал движение с открытой дверью, попыталась выйти и упала на проезжую часть женщина с ребенком на руках.

"В ходе проверки следователи установят все обстоятельства и причины случившегося, а также тяжесть вреда здоровью, причиненного пострадавшим, и дадут правовую оценку действиям водителя и ответственных лиц автоперевозчика по обеспечению безопасности пассажирских перевозок", — отметили в СУСК.

По результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".