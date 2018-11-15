СЕРПУХОВ (Московская область), 15 ноя — РИА Новости. Серпуховской суд Подмосковья приговорил к 14 годам колонии строгого режима Дмитрия Грачева, отрубившего жене кисти рук из ревности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Прокуратура просила для Грачева 17 лет лишения свободы. Суд счел смягчающими обстоятельствами явку с повинной, признание вины, извинения и активную помощь следствию.
Мужчина обвинялся в угрозе убийством, умышленном причинении вреда здоровью, а также двух эпизодах похищения. Грачев частично признал вину, но лишь в причинении вреда здоровью жене.
Маргарита Грачева присутствовала на суде. Ее сопровождали родственники и адвокаты. Приговор экс-супругу женщина назвала недостаточно суровым.
Трагедия произошла около года назад. Сначала Грачев силой увез жену в лес, где угрожал убить, но в итоге отпустил.
В этот же день Грачев пришел в полицию и дал признательные показания.
В СК отметили, что Грачев заранее готовился к преступлению: купил в строительном магазине пластиковые хомуты и топор, в аптеке — жгуты разных размеров и бинт с йодом. Против участкового, не нашедшего состава преступления в действиях Грачева, возбудили уголовное дело о халатности.