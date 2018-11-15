СЕРПУХОВ (Московская область), 15 ноя — РИА Новости. Серпуховской суд Подмосковья приговорил к 14 годам колонии строгого режима Дмитрия Грачева, отрубившего жене кисти рук из ревности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Также обвиняемый должен будет выплатить компенсацию в два миллиона 35 тысяч рублей.

Прокуратура просила для Грачева 17 лет лишения свободы. Суд счел смягчающими обстоятельствами явку с повинной, признание вины, извинения и активную помощь следствию.

Мужчина обвинялся в угрозе убийством, умышленном причинении вреда здоровью, а также двух эпизодах похищения. Грачев частично признал вину, но лишь в причинении вреда здоровью жене.

Маргарита Грачева присутствовала на суде. Ее сопровождали родственники и адвокаты. Приговор экс-супругу женщина назвала недостаточно суровым.

Трагедия произошла около года назад. Сначала Грачев силой увез жену в лес, где угрожал убить, но в итоге отпустил.

Испуганная девушка обратилась в полицию, но участковый отказался возбуждать уголовное дело, сославшись на отсутствие состава преступления. Через несколько дней Грачев вновь увез жену в лес рядом с деревней Скрылья, отобрал у нее мобильный телефон и отрубил кисти рук топором. Затем он отвез девушку в городскую больницу.

В этот же день Грачев пришел в полицию и дал признательные показания.

В СК отметили, что Грачев заранее готовился к преступлению: купил в строительном магазине пластиковые хомуты и топор, в аптеке — жгуты разных размеров и бинт с йодом. Против участкового, не нашедшего состава преступления в действиях Грачева, возбудили уголовное дело о халатности.