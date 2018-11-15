Крымские таможенники изъяли у гражданина Украины книгу XIX века

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Старинная книга о христианских мучениках изъята у гражданина Украины при пересечении крымского участка российско-украинской границы, сообщает пресс-служба Крымской таможни.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Джанкой".

"При проведении таможенного досмотра в рюкзаке, расположенном в багажном отделении автомобиля гражданина, сотрудники таможни выявили книгу Foxe's Book of Martyrs, 1810 года издания", — говорится в сообщении.

Полное название переводится как "Книга мучеников или христианская мартирология, содержащая подлинную и историческую связь многих ужасных гонений против Церкви Христа, от смерти Авеля до начала девятнадцатого века".

При пересечении границы гражданин Украины не предоставил в пассажирской таможенной декларации сведения о наличии у него товара, подлежащего декларированию, в то время как в соответствии с таможенными правилами Евразийского экономического союза к культурным ценностям отнесены печатные издания, созданные 100 лет назад и более.

По данным ведомства, книга изъята и направлена на экспертизу. По ее результатам будет решаться вопрос о привлечении гражданина к ответственности.

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