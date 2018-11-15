Жительница Томской области перевела для нужд ИГ* около миллиона рублей

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Ключевая фигурантка дела о финансировании ИГ* ("Исламское государство"*) в Томской области успела перевести террористам около 1 миллиона рублей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, жительница Томской области, работающая оператором в одной из компаний, оказывала услуги, направленные на финансирование ИГ*, подготовку и совершение преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 205.5 УК РФ, осуществляла перевод денег для нужд ИГ*.

Миллион для террористов



В Томской области обвиняемая в финансировании терроризма перевела с банковской карты в общей сложности 1 млн рублей женщине, состоявшей в браках с участниками незаконного вооруженного формирования.



Устанавливаются её сообщники

🎥 https://t.co/7CrD0W1EHy pic.twitter.com/fBFLjJioQ0 — Следственный комитет (@sledcom_rf) 15 ноября 2018 г.

​"В период с июня 2016 года по июнь 2017 года обвиняемой посредством системы удаленного доступа осуществлялись неоднократные переводы денежных средств, предназначенных для обеспечения деятельности международной террористической организации ИГ*, в общей сумме около 1 млн рублей на банковскую карту, зарегистрированную на имя ранее состоявшей в браке с участниками незаконного вооруженного формирования, действовавшего на территории Кабардино-Балкарской Республики", — сказала Петренко.

Подозреваемая задержана. На допросе она подтвердила оформление банковской карты, передачу ее женщине, проживающей в Германии, перечисление с ее ведома денежных средств, связь с лицами, причастными к организации вооруженного формирования.

Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Содействие террористической деятельности", добавила Петренко. По ходатайству следствия женщина заключена под стражу.

* Террористическая организация, запрещенная в России