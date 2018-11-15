В ФАС сообщили о хакерской атаке на ресурсы службы

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) подверглась хакерской атаке, вирус ворует служебные логины и пароли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Это была полноценная хакерская атака. Началось с массовой рассылки на адреса ФАС вируса, который ворует служебные логины и пароли. Параллельно шла атака на наши информационные ресурсы, возможно, с целью взлома", — сообщили в ведомстве, уточнив, что под атаку попал как центральный аппарат, так и территориальные органы.

"Служба информационной безопасности отреагировала оперативно, пострадавших пока нет", — добавили также в пресс-службе.