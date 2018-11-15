Прокуратура проверяет инцидент с избиением ученика в Комсомольске-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 15 ноя — РИА Новости. Прокуратура Хабаровского края организовала проверку после появления публикаций в СМИ об избиении учительницей ученика в Комсомольска-на-Амуре, сообщает прокуратура в четверг.

Ранее ряд СМИ опубликовали видео, на котором, как утверждается, учительница школы №37 в Комсомольске-на-Амуре бьет мальчика в школьном коридоре за то, что он мешал вести урок. СК возбудил уголовное дело по статьям "истязание" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Учительница временно отстранена от работы.

"Прокуратурой Хабаровского края организована проверка в связи с публикациями в средствах массовой информации сообщений о применении физической силы педагогом МОУ "Средняя общеобразовательная школа №37 г. Комсомольска-на-Амуре" в отношении малолетнего ученика", — говорится в сообщении.

Отмечается, что министру образования и науки края внесено требование о проведении проверки соблюдения законодательства об образовании и установлении причин возникновения конфликта. Прокурору Комсомольска-на-Амуре поручено проверить соблюдение законодательства органами системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Проведение проверки находится на контроле прокуратуры.