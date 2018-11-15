В Хабаровском крае возбудили дело из-за видео с избиением ребенка учителем

ХАБАРОВСК, 15 ноя — РИА Новости. Уголовное дело по двум статьям возбуждено из-за видео из Комсомольска-на-Амуре, на котором учитель избивает ребенка в школе, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Ранее ряд СМИ опубликовал видео, на котором, как утверждается, учитель школы №37 в Комсомольске-на-Амуре бьет мальчика в школьном коридоре за то, что он мешал вести урок. Представитель горадминистрации подтвердил РИА Новости, что инцидент произошел в 37-й школе, и сообщил, что по факту случившегося организована проверка, а учитель временно отстранена от работы. Пресс-служба УМВД по региону сообщила, что полиция организовала свою проверку.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "истязание" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", — говорится в сообщении СУСК.

Отмечается, что будут установлены условия жизни и воспитания ребенка в семье. Следователи дадут оценку действиям должностных лиц школы и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства краевого следственного управления.