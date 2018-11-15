В Комсомольске-на-Амуре отстранили учителя из-за избиения мальчика

ХАБАРОВСК, 15 ноя — РИА Новости. Учителя в Комсомольске-на-Амуре временно отстранили от работы после появления видео с избиением школьника, сообщил РИА Новости представитель администрации города.

Ранее ряд СМИ опубликовал видео, на котором, как утверждается, учитель школы №37 в Комсомольске-на-Амуре бьет мальчика в школьном коридоре за то, что он мешал вести урок.

"Это произошло в 37-й школе Комсомольска. Педагог высшей категории с 24-летним стажем, хорошо себя зарекомендовавшая. Сегодня управление образования приняло решение о проведении проверки по инциденту, а также проверки по организации в этой школе социально-педагогического сопровождения сложных учащихся. Принято решение о временной приостановке работы учителя", — сказал представитель администрации.

Ранее сообщалось, что свою проверку после появления видео начала полиция.