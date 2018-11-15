Землетрясение на Камчатке не привело разрушениям

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноя — РИА Новости. Камчатские спасатели не нашли повреждений зданий в поселках Усть-Камчатского района в результате произошедшего у берегов полуострова сильного землетрясения, сообщает краевой главк МЧС.

По данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, сейсмическое событие магнитудой 6,5 было зафиксировано в четверг утром по местному времени в акватории Камчатского залива. Эпицентр землетрясения находился в 370 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского и в 78 километре южнее поселка Усть-Камчатск. В Петропавловске-Камчатском сила подземных толчков составила 2 балла, в поселках Усть-Камчатского района – от 3 до 5 баллов.

"Оперативные группы спасателей завершили обследование зданий в населенных пунктах Усть-Камчатского района. Строения не пострадали", — говорится в сообщении спасательного ведомства.

В МЧС добавили, что жертв и пострадавших в результате землетрясения также нет. Угроза цунами не объявлялась.