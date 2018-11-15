МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Задержания воров в законе, ликвидация крупных ОПГ, поиск и освобождение похищенных людей — ровно 30 лет назад, 15 ноября 1988-го, в МВД создали Управление по борьбе с организованной преступностью. На плечи сотрудников ведомства легла сложная задача — противостоять шквалу бандитизма, захлестнувшему страну в годы перестройки и "лихие девяностые". О том, как зарождались мощные криминальные группировки и как их обезвреживали, — в материале РИА Новости.

Бизнесмены и бандиты

В позднем Советском Союзе от ОПГ страдали в основном "цеховики" — подпольные бизнесмены. Еще в середине семидесятых ведущие криминологи отмечали сращивание экономической и общеуголовной преступности.

"То есть заносить деньги в так называемый общак воры в законе требовали не только от рядовых бандитов, но и от теневых коммерсантов, — объясняет РИА Новости экс-начальник отдела ГУБОП, подполковник милиции Сергей Бутенин. — Разумеется, жаловаться милиции никто из "цеховиков" не спешил. Можно сказать, что это был самый настоящий рэкет".

Главари конкурирующих ОПГ предпочитали решать вопросы мирным путем, однако получалось это не всегда. В Казани до сих пор помнят, как 31 августа 1978-го члены группировки "Тяп-Ляп", в основном подростки, устроили в городе массовые погромы, в которых один человек погиб, десятки получили ранения. Беспорядки возникли из-за передела сфер влияния. Спустя два года организаторов акции приговорили к расстрелу, а участников — к длительным срокам заключения. Хотя это особо не афишировалось, первый тревожный звонок для советской власти прозвучал. Спустя десять-пятнадцать лет уличные разборки приобретут массовый характер.

"Я считаю, что организованная преступность существовала всегда. К примеру, еще во время Гражданской и Великой Отечественной войн орудовали разные банды: крупные и не очень, — рассказывает РИА Новости экс-начальник ГУБОП (1992-1995 годы) и первый замминистра МВД России, генерал-полковник Михаил Егоров. — Однако при сильной государственной власти лидеры криминальных группировок старались сидеть тихо и не привлекать к себе лишнего внимания правоохранительных органов".

© Фото предоставлено Лигой ветеранов службы по борьбе с оргпреступностью Генерал-полковник Михаил Егоров © Фото предоставлено Лигой ветеранов службы по борьбе с оргпреступностью Генерал-полковник Михаил Егоров

В середине восьмидесятых в столице, областных центрах и небольших провинциальных городах спортивные молодые люди стали объединяться в так называемые бригады. У руля этих группировок стояли, как правило, личности с богатым криминальным прошлым или тоже профессиональные спортсмены. Реже — ветераны боевых действий и экс-силовики.

"У ОПГ было несколько отличительных признаков: там царила четкая иерархия и жесткая дисциплина, роли были поделены, все беспрекословно подчинялись одному или нескольким лидерам, — продолжает ветеран ГУБОП. — Основная цель — получение прибыли".

Развитие организованной преступности Егоров связывает с появлением в 1988 году кооперативов, чья деятельность никак не контролировалась государством. Представители криминальных структур быстро оценили экономические преобразования, обложив данью новоиспеченных коммерсантов. Получая неплохие дивиденды, особо предприимчивые члены группировок сами брались за бизнес, некоторые уходили в политику.

© Фото предоставлено Лигой ветеранов службы по борьбе с оргпреступностью Второй справа — экс-начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД РСФСР Александр Гуров © Фото предоставлено Лигой ветеранов службы по борьбе с оргпреступностью Второй справа — экс-начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД РСФСР Александр Гуров

Воровское досье

В сформированный в 1988-м ГУБОП набирали сотрудников из разных служб: уголовного розыска, Генпрокуратуры, КГБ, исправительно-трудовых учреждений и спецназа. "Каждый кандидат проходил собеседование с комиссией, в которую включали начальников отделов и их замов, — вспоминает Егоров. — Потом мы шли к соискателю домой, общались с родителями, соседями и друзьями. В общем, "просвечивали" человека от ногтей до макушки и лишь потом решали — брать или нет".

В течение нескольких месяцев сотрудники ГУБОП создали обширную агентурную сеть и завели досье на всех воров в законе и криминальных авторитетов. "Оперативники уголовного розыска работали от преступления к личности преступника, а мы, наоборот: от лидера ОПГ — к совершенному им преступлению, — добавляет экс-силовик. — Сначала мы получали информацию о том, что тот или иной криминальный авторитет причастен, например, к убийству, затем собирали необходимую доказательную базу и только потом проводили задержание".

В 1994-м президент России подписал указ о неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности. Документ позволял силовикам задерживать подозреваемых в причастности к ОПГ на 30 суток (по закону положено лишь 72 часа). Это облегчало сбор доказательств.

"Нашей задачей было не просто раскрывать преступление, а брать в оперативную разработку все преступное сообщество, — подчеркивает Бутенин. — Чтобы понять их структуру, географию деятельности и так далее. Это, как правило, занимало от двух месяцев до полугода".

Суровые методы

Убоповцы славились не только аналитическим мышлением, но и довольно жесткими методами работы. Мало кто из бандитов вступал с ними в открытое противостояние. "Если кто-то выхватывал оружие, смело можно было считать его покойником, — говорит Егоров. — Никто не церемонился, но все было честно: первыми стрельбу практически никогда не открывали".

Частое применение оружия было оправданно: за 20 лет ГУБОП потерял 322 сотрудника. Одни погибли во время контртеррористической операции на Северном Кавказе, другие — при задержании преступников. Тридцать пять человек удостоены звания Героя России, 27 — посмертно.

© Фото предоставлено Лигой ветеранов службы по борьбе с оргпреступностью Задержание подозреваемых в преступлении © Фото предоставлено Лигой ветеранов службы по борьбе с оргпреступностью Задержание подозреваемых в преступлении

"В отдельных регионах страны обстановка была очень накаленная, — вспоминает Егоров. — Особенно в Москве, на Урале и в Приморье. В Свердловске бандиты вообще по зданию УБОП стреляли из гранатомета".

Шквал бандитизма удалось остановить лишь в конце девяностых. "Мы смогли придавить организованную преступность и предотвратить ее дальнейшее разрастание, но полностью ликвидировать не получилось, — подытоживают ветераны. — Многие воры в законе уехали за границу, кто-то из криминальных авторитетов легализовался и ушел в бизнес или политику".

Добавим, что в сферу деятельности ГУБОП и РУОП (региональные управления) также входили поиск и освобождение похищенных людей, борьба с терроризмом, этнической и транснациональной преступностью, экономическими преступлениями и незаконным оборотом оружия. Десять лет назад указом президента ГУБОП упразднили. Сейчас отделения по борьбе с организованной преступностью продолжают работу, но уже в составе Управления уголовного розыска.