В Люберцах ликвидировали открытое горение в бюро ритуальных услуг

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Специалистам удалось ликвидировать открытое горение в здании ритуальных услуг в подмосковных Люберцах, где возник пожар на площади свыше 500 квадратных метров, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС.

Вечером в среду произошел крупный пожар на кровле здания ритуальных услуг в Люберцах на улице Инициативной, дом 34. Возгорание было локализовано на площади более 500 квадратных метров.

"В 20.39 ликвидация открытого горения", — говорится в сообщении. Добавляется, что, по предварительным данным, пострадавших нет.