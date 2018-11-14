Продавщица из Минвод шваброй прогнала грабителя с пистолетом

ПЯТИГОРСК, 14 ноя — РИА Новости. Продавщица в Минеральных Водах на Ставрополье отбилась от вооруженного грабителя шваброй, подозреваемый и его сообщник задержаны, сообщает ГУ МВД по Ставропольскому краю.

На видеозаписи, размещенной на сайте ведомства, мужчина в маске врывается в магазин и направляет на продавщицу пистолет, в ответ на это женщина замахивается на него шваброй. Грабитель убегает, женщина бросается за ним, пытаясь нанести удар.

"Инцидент произошел в одном из магазинов Минеральных Вод. Ночью в торговый зал ворвался мужчина в маске. Направив в сторону продавца предмет, похожий на пистолет, злоумышленник потребовал выдать ему из кассы денежные средства, но продавец оказала мужчине сопротивление и вызвала сотрудников полиции. Однако нападавший успел скрыться", — говорится в сообщении.

Полицейские изучили записи с видеокамеры и опросили продавца, выяснилось, что в совершении разбойного нападения участвовали двое, добавлено в сообщении.

Нападавшими оказались неоднократно судимые за кражи и мошенничества двое местных жителей, которые уже признались в содеянном, отметили в ГУ МВД. "В ходе обыска по месту жительства одного из задержанных оперативники обнаружили маски и пневматический пистолет", — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о разбое, подозреваемые задержаны, им грозит до 10 лет лишения свободы, добавили в МВД.