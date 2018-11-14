Продавщица из Минвод шваброй прогнала грабителя с пистолетом

ПЯТИГОРСК, 14 ноя — РИА Новости. Продавщица в Минеральных Водах на Ставрополье отбилась от вооруженного грабителя шваброй, подозреваемый и его сообщник задержаны, сообщает ГУ МВД по Ставропольскому краю.
"Инцидент произошел в одном из магазинов Минеральных Вод. Ночью в торговый зал ворвался мужчина в маске. Направив в сторону продавца предмет, похожий на пистолет, злоумышленник потребовал выдать ему из кассы денежные средства, но продавец оказала мужчине сопротивление и вызвала сотрудников полиции. Однако нападавший успел скрыться", — говорится в сообщении.
Полицейские изучили записи с видеокамеры и опросили продавца, выяснилось, что в совершении разбойного нападения участвовали двое, добавлено в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о разбое, подозреваемые задержаны, им грозит до 10 лет лишения свободы, добавили в МВД.