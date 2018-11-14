Брянские таможенники нашли почти сто редких птиц в багаже молдаванина

Птицы, обнаруженные в багаже граждан Молдавии на брянской таможне

Птицы, обнаруженные в багаже граждан Молдавии на брянской таможне

БРЯНСК, 14 ноя — РИА Новости. Брянские таможенники обнаружили в багаже гражданина Молдавии почти сотню незаконно перемещаемых птиц, среди которых была и занесенная в Красную книгу России белая лазоревка, сообщает ведомство.

"Необычный груз – 95 птиц незаконно пытался вывезти на родину гражданин Молдавии. Среди пернатых – щур, длиннохвостый снегирь – урагус, а также белая лазоревка, которая занесена в Красную книгу России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что птицы, которые провозились без необходимых документов, обнаружены при таможенном контроле багажа пассажиров поезда "Москва — Кишинев".

По данным ведомства, за нарушение правил перемещения живого товара через таможенную границу Евразийского экономического союза гражданин Молдавии будет привлечен к административной ответственности.

"Сейчас о пернатых бережно заботятся сотрудники Володарского таможенного поста, дальнейшая судьба птиц будет решена в кратчайший срок", — отмечается в сообщении.

Белая лазоревка — небольшая певчая птица семейства синицевых, распространённая преимущественно в Европе восточнее Белоруссии, южной Сибири и Средней Азии. Птица занесена в Красную книгу России, отметили в таможне.