В Тюмени водитель без прав сбил пешеходов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Водитель без прав сбил группу людей на перекрестке в Тюмени, трое детей пострадали, сообщает в среду региональное управление Госавтоинспекции.

ЧП произошло на перекрестке улиц Авторемонтной и Механизаторов. По данным ведомства, автомобиль ВАЗ-2101 въехал в дорожный знак "Пешеходный переход", а затем в группу людей, стоящих у светофора в ожидании разрешающего сигнала, и в детскую коляску. После этого отечественная легковушка, проехав несколько метров, наскочила на бордюр и въехала в дерево.

"По предварительным данным, в аварии пострадали трое детей. Двое из них, 2-месячная девочка и 16-летняя девушка, доставлены в больницу. На месте оказана помощь 12-летнему мальчику, предварительно, он получил ушиб ноги", – говорится в сообщении.

По свидетельствам очевидцев, водитель и пассажир вышли из машины, подошли к пострадавшим, а затем ушли. Одного из них местным жителям удалось задержать и затем передать автоинспекторам, отметили в Госавтоинспекции.

"Водителя автомобиля сотрудники розыска ГИБДД обнаружили в больнице. Предварительно, 22-летний молодой человек трезв, права управления транспортом не имеет. Обстоятельства случившегося выясняются", – добавили в ведомстве.