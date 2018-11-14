На Кубани назвали возможную причину пожара, в котором погибли трое детей

КРАСНОДАР, 14 ноя — РИА Новости. Пожар в поселке Новопокровского района Краснодарского края, при котором погибли трое детей и их бабушка, мог устроить игравший с огнем мальчик, сообщили РИА Новости в администрации района.

Трое детей и их бабушка погибли во вторник при пожаре в поселке Первомайском, возбуждено уголовное дело.

"Источник пожара уже вроде установлен… Все замыкается на то, что это детская шалость, неосторожное обращение с огнем. Вот этот мальчик, которому через несколько дней исполнилось бы 8 лет… (по словам родственников – ред.) уже проявлял интерес к спичкам, поджигал уже и гараж", — сказал собеседник агентства.

Как сообщал ранее глава муниципалитета Юрий Ревякин, у родителей осталось ещё трое детей, семье будет оказана помощь.