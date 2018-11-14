В Екатеринбурге водитель умышленно наехал на пешеходов, заявили в СК

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Следственный комитет России завел уголовное дело о покушении на убийство в отношении водителя внедорожника, наехавшего на троих пешеходов на тротуаре в Екатеринбурге, по версии следствия, мужчина умышленно совершил наезд.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля Honda CR-V на улице Фурманова в уральской столице выехал на тротуар, протаранил крыльцо магазина, оградительные элементы, сбил пешеходов и врезался в осветительный столб.

По данным городского ГИБДД, в результате аварии пострадали три человека: у 29-летней женщины диагностирован переломом позвоночника, двухлетний ребенок находится в состоянии комы, у 36-летнего мужчины ­ открытый перелом голени и закрытые переломы плеча и предплечья.

"По версии следствия, действия водителя 1968 года рождения носили умышленный характер, поскольку не были продиктованы сложившейся дорожной обстановкой и не были обусловлены технической неисправностью или недостаточной водительской квалификацией гражданина, имеющего значительный стаж управления автомобилем", — говорится в сообщении ведомства в Whatsapp.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении водителя. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, отмечается в сообщении.

В рамках расследования будет проведён комплекс судебных экспертиз, допрошены участники и очевидцы происшествия. Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.