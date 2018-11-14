МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Следственный комитет России завел уголовное дело о покушении на убийство в отношении водителя внедорожника, наехавшего на троих пешеходов на тротуаре в Екатеринбурге, по версии следствия, мужчина умышленно совершил наезд.
По данным городского ГИБДД, в результате аварии пострадали три человека: у 29-летней женщины диагностирован переломом позвоночника, двухлетний ребенок находится в состоянии комы, у 36-летнего мужчины открытый перелом голени и закрытые переломы плеча и предплечья.
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении водителя. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, отмечается в сообщении.
В рамках расследования будет проведён комплекс судебных экспертиз, допрошены участники и очевидцы происшествия. Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.