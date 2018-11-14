Мосгорсуд дал 11 лет колонии организатору беспорядков на Хованском кладбище

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 11 годам бывшего начальника отделения ритуального обслуживания №3 "Ритуал" Юрия Чабуева за организацию беспорядков на территории Хованского кладбища в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Назначить Чабуеву наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима", — огласил приговор судья.

Ранее прокурор запросила для Чабуева наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Всего для 17 обвиняемых прокурор запросила сроки от четырех до 13 лет заключения. В зависимости от их роли 17 фигурантов обвиняются в организации и участии в массовых беспорядках, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, и превышении должностных полномочий.

Как полагает следствие, в ходе массовых беспорядков и перестрелки у центрального входа на Хованском кладбище три человека погибли и более 30 получили ранения. Следователи установили, что Чабуев и соучредитель общественной организации "Здоровая нация" Александр Бочарников организовали беспорядки для вытеснения трудовых мигрантов с территории кладбища.

Сообщается, что при расследовании дела один из участников беспорядков Сергей Ульихин признал вину и дал показания, изобличающие соучастников преступлений, а другой — Владимир Колесников — признал вину частично.

Уголовное дело состоит из более чем 100 томов. В отношении остальных участников массовых беспорядков, которые объявлены в международный розыск, уголовные дела выделены в отдельное производство.

Массовая драка на крупнейшем кладбище столицы произошла в мае 2016 года — в побоище участвовали около 200 человек, троих забили насмерть, 112 человек были задержаны. По данным следствия, конфликт произошел из-за борьбы за территорию обслуживания на кладбище. Полиция возбудила дела о хулиганстве, умышленном причинении легкого вреда здоровью и умышленном уничтожении имущества. Параллельно СК расследовал дело по более тяжким статьям — об организации массовых беспорядков, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.