Жильцы дома в Челябинске выбросили холодильник с балкона на автомобили

ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту повреждения автомобиля у жилого дома в Челябинске, на который, по предварительным данным, были сброшены с балкона личные вещи, сообщили РИА Новости в среду в пресс-центре УМВД России по городу.

Как сообщает местное информагентство "Урал-пресс-информ", инцидент произошел 13 ноября в Ленинском районе Челябинска. С балкона восьмого этажа жильцы выбросили холодильник и балконную раму, внизу находились припаркованные автомобили. По данным издания, в результате была повреждена иномарка.

"В полиции Челябинска данное сообщение было зарегистрировано. На место происшествия в среду выезжал участковый уполномоченный сотрудник полиции, в настоящее время проводится проверка", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что полиция устанавливает все обстоятельства случившегося, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В полиции добавили, что заявление о повреждении автотранспорта поступило во вторник от владельца припаркованного автомобиля Toyota. Но в настоящее время полиция не располагает информацией о том, какие именно были выброшены вещи с балкона – это предстоит установить, пояснили в УМВД.