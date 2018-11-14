Суд арестовал имущество подозреваемого во взятке вице-премьера Крыма

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд арестовал счет жены подозреваемого во взятке вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина с 14 миллионами рублей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Суд наложил арест на один расчетный счет его супруги, там 14 миллионов рублей. Еще по недвижимости арест стоит на его имущество на основании постановления следователя, а в суде документов нет", — сказал собеседник агентства.

Нахлупин был задержан в Москве и заключен под стражу 18 октября. В тот же день Басманный суд санкционировал арест и его предполагаемых подельников — бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского и бывшего первого зампреда комитета конкурентной политики Ярослава Сливки.

Нахлупин работал в правительстве Крыма с января 2016 года, где курировал реализацию федеральной целевой программы развития региона. Курирование программы перешло в его обязанности после ареста и отставки предыдущего куратора, вице-премьера Крыма Олега Казурина, осужденного на 11,5 лет колонии за взяточничество.