В Улан-Удэ воспитательницу детсада обвиняют в издевательствах

КРАСНОЯРСК 14 ноя — РИА Новости. Уголовное дело из-за издевательств воспитательницы в частном детском саду над воспитанниками возбудили в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в прокуратуре Советского района Улан-Удэ.

"Уголовное дело возбуждено по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" в отношении одной из воспитательниц детсада в Улан-Удэ. Дело направлено в суд", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве сообщили, что молодая воспитательница частного детского сада в Улан-Удэ в один из дней применила физическое воздействие к детям. На момент издевательств детям было около двух лет, а одному ребенку не более года. Кроме того, предположительно она закрывала на несколько минут одного из детей в темном помещении, не включив там свет.

В прокуратуре рассказали, что факты издевательств выяснились при просмотре видеозаписей. Один из родителей обратился в правоохранительные органы, подозревая побои ребенка. Хотя этот факт не подтвердился, были выявлены факты применения физического воздействия на других детей. В ведомстве сообщили, что воспитательница таким образом "воспитывала" четырех детей.