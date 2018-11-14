Мосгорсуд утвердил арест вице-премьера Крыма Нахлупина

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным заключение под стражу вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, обвиняемого в получении взятки в 5 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласила решение судья.

Нахлупин, выступающий в Мосгорсуде посредством видеоконференцсвязи, отметил, что объявлен в Украине в розыск по обвинению в государственной измене, поэтому скрыться он никуда не сможет.

"Факт взятки, место [получения] и сумма — не подтверждены", — сказал чиновник.

Адвокат Ольга Лукманова настаивала, что оснований для содержания Нахлупина в СИЗО нет, поэтому, считает она, меру пресечения надо поменять на более мягкую.

Следователь в свою очередь заявил, что только нахождение обвиняемого в СИЗО сможет удовлетворить интересы следствия: "На свободе Нахлупин может принять меры к сокрытию документов, которые еще не изъяты, склонить свидетелей к даче ложных показаний". Прокурор его поддержал.

Нахлупин был задержан в Москве и заключен под стражу 18 октября. В тот же день Басманный суд санкционировал арест и его предполагаемых подельников — бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского и бывшего первого зампреда комитета конкурентной политики Ярослава Сливки.

Нахлупин работал в правительстве Крыма с января 2016 года, где курировал реализацию федеральной целевой программы развития региона. Курирование программы перешло в его обязанности после ареста и отставки предыдущего куратора, вице-премьера Крыма Олега Казурина, осужденного на 11,5 лет колонии за взяточничество.