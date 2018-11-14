МЧС оказало помощь фурам для подъема на высокие участки М-4 "Дон"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Помощь спасателей понадобилась примерно 110 большегрузным автомобилям для их подъема на возвышенные участки федеральной автодороги М-4 "Дон" в Ростовской области из-за сильного снегопада, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

По данным министерства, с 13 ноября на территории Ростовской области и Краснодарского края воздействует циклон, сопровождающийся сильными осадками в виде снега, гололедицей и порывами ветра до 17 метров в секунду. В Аксайском районе после снегопада и ухудшения видимости было ограничено движение пассажирских автобусов на участке с 1038 по 1119 километр автотрассы М-4 "Дон" и на трех автодорогах регионального значения. С 04.00 мск среды также ограничено движение пассажирских автобусов на автодорогах Ростов-на-Дону – Ставрополь и Котельниково – Песчанакопское. Были отменены 60 автобусных рейсов.

"Для помощи в подъеме на возвышенности на трех участках федеральной автодороги М-4 "Дон" привлекались аварийно-спасательные машины тяжелого и среднего классов Донского спасательного центра", — сказал собеседник агентства, добавив, что помощь по линии МЧС была оказана в 110 случаях.

К расчистке и обработке антигололедными средствами дорожного полотна привлечены бригады дорожных служб общей численностью 126 человек и 75 единиц техники. Организовано патрулирование автодорог экипажами ГИБДД и совместными оперативными группами. Проводится информирование населения, пассажиров и водителей.

По прогнозу Росгидромета и Центра "Антистихия" МЧС РФ, в среду циклон продолжит оказывать влияние на территории Калмыкии, Краснодарского края и Ростовской области. Ожидаются осадки в виде мокрого снега, а также дождь и усиление ветра до 18 метров в секунду.