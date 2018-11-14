В Екатеринбурге двухлетний ребенок впал в кому после наезда внедорожника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Двухлетний мальчик, пострадавший при наезде внедорожника в Екатеринбурге, госпитализирован, он находится в состоянии комы, у его матери диагностирован перелом позвоночника, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городской ГИБДД.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля Honda CR-V на улице Фурманова в уральской столице выехал на тротуар, протаранил крыльцо магазина, оградительные элементы, сбил пешеходов и врезался в осветительный столб. В результате аварии пострадали три человека: мальчик в возрасте двух лет, его мама, которая стояла с коляской на перекрестке, и мужчина.

"Известна информация по двум пострадавшим: молодая женщина и мальчик двух лет, который был в коляске. Они госпитализированы в тяжелом состоянии. Ребенок находится в коме, а у его мамы сломан позвоночник", – сказала собеседница агентства.