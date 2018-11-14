Пронесший в школу под Волгоградом топор мальчик не собирался никому вредить

ВОЛГОГРАД, 14 ноя – РИА Новости. Восьмиклассник, который пронес в сельскую школу в Волгоградской области канистру бензина, ножи и топор, не собирался никому причинить вреда, сообщила РИА Новости начальник отдела образования администрации Даниловского района Ирина Демченко.

Власти региона ранее сообщили, что ученик восьмого класса пронес в сельскую школу в Даниловском районе горючую жидкость и холодное оружие, опасные предметы были у него изъяты учителем, после чего подросток проглотил неизвестное вещество и с отравлением был госпитализирован. По данным СУСК России по области, угрозы жизни и здоровью ребенка нет. Ведется проверка. По информации полиции, школьник на учете подразделения по делам несовершеннолетних не состоит.

"Вреда он никому не хотел причинить, дети (одноклассники подростка – ред.) все в один голос это сказали. Мы причины (поступка – ред.) сейчас выясняем, работает межведомственная комиссия", — сообщила РИА Новости Демченко.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, у подростка мог быть с кем-то конфликт в школе.

"Просто хотел напугать одноклассников, поэтому и пришел в класс с топором, ножами и канистрой бензина. Он все это просто выложил на парту, учитель – мужчина – сходил за коллегами, и вместе они уже отправили ребенка к директору школы. Там при взрослых подросток съел что-то — предположительно, крысиный яд. Его одноклассники тоже видели, что он что-то глотал еще в классе", — сказал собеседник агентства.

По его словам, восьмиклассник воспитывается только мамой, семья считается благополучной.