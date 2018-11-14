Суд оштрафовал дебошира рейса из Москвы в Омск

НОВОСИБИРСК, 14 ноя – РИА Новости. Куйбышевский районный суд Омска назначил наказание в виде штрафа в 70 тысяч рублей дебоширу, который на борту самолета из Москвы напился, начал материться и приставать к другим пассажирам и пытался подраться, сообщает в среду западно-сибирская транспортная прокуратура.

"Куйбышевским районным судом Омска рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Омска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Хулиганство", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, находясь на борту самолета "Шереметьево" — Омск, мужчина пил спиртное, нецензурно выражался, вел себя агрессивно, приставал к другим пассажирам и пытался спровоцировать драку.

"Рассмотрев дело, суд назначил виновному с учетом его материального положения меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 70 тысяч рублей", — сообщили в прокуратуре.